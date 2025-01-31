Роспотребнадзор готов помочь Уганде в борьбе с Эболой

Роспотребнадзор готов оказать содействие Уганде, где подтвержден случай заболевания Эболой, уже направлены предложения по оказанию помощи, сообщила пресс-служба ведомства.

«30 января 2025 года в столице Уганды Кампале подтвержден случай заболевания болезнью, вызванной вирусом Эбола. Заболевший, 32-летний медицинский работник из столичной больницы», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время угандийской стороной проводится эпидемиологическое расследование, а также устанавливаются контактировавшие с заболевшим лица. В свою очередь Роспотребнадзор находится в контакте с угандийскими коллегами, ведомство направило предложения по оказанию помощи.

До этого Международный Комитет Красного Креста предупредил стороны конфликта в Демократической Республики Конго об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме. Речь идет о штаммах вируса Эбола, утечка которого произошла из-за перебоев с работой электричества.

В свою очередь ученые из Амстердамского университета заявили, что Африка и Южная Америка являются источником примерно 80% новых штаммов гриппа.

Ранее новый смертельный вирус обнаружили в Индии.