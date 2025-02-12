Мужчина застрял на сломавшемся снегоходе посреди Байкала

В Иркутской области спасли мужчину, застрявшего на снегоходе посреди Байкала

В Слюдянском районе Иркутской области мужчина едва не замерз на льду озера Байкал из-за неисправного снегохода. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Спасатели МЧС помогли выбраться на берег человеку, который замерзал на льду Байкала. Мужчина ехал на снегоходе, из-за поломки не смог вернуться на берег самостоятельно. Он выбился из сил и вызвал помощь.

Спасатели Слюдянского поисково-спасательного подразделения обнаружили мужчину в удовлетворительном состоянии в двух километрах в направлении станции Старая Ангасолка. Они транспортировали его и отбуксировали снегоход в Слюдянку.

До этого сообщалось, что в городе Реж Свердловской области пенсионер выехал на тонкий лед водохранилища и ушел под воду вместе с автомобилем. Мужчина сумел открыть дверь и выбраться из машины, но из воды выйти уже не смог. По какой причине пожилой человек решил выехать на лед водохранилища, устанавливают правоохранительные органы.

Ранее в Архангельской области машина провалилась под лед вместе с водителем.