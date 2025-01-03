Конькобежцы провалились под лед на озере Байкал

На озере Байкал конькобежцы провалились под лед. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

Два человека оказались в воде в проливе Ольхонские Ворота, в 400 метрах от берега. Один из них, 62-летний мужчина, был спасен очевидцами, которые проезжали на судне на воздушной подушке. Второго мужчину спасти не удалось.

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали место происшествия с помощью подводной камеры, используя вездеход. Однако 70-летнего мужчину пока не нашли. В этом месте глубина составляет 40 метров, а толщина льда не превышает 5 сантиметров.

25 декабря в Приморье возле поселка Тавричанка автомобиль провалился под лед во время рыбалки. Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как автомобиль провалился под воду. Водитель пытался эвакуироваться из тонущего транспорта. Сначала он встал на порог и открыл две двери. После этого мужчина руками оперся на них и забрался на крышу автомобиля. В этот момент машина начала плыть и уходить под воду, но водитель успел прыгнуть на лед и отползти дальше от места происшествия.

Ранее пожарные спасли осла, едва не утонувшего в реке.