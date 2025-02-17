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Паромную переправу между Сахалином и материком временно закроют

Паромную переправу между Сахалином и материком закроют в связи с циклоном
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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В Татарском проливе ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем закроют паромную переправу Ванино (Хабаровский край) — Холмск (Сахалин). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

«В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, в начале суток 18 февраля ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино — Холмск — Ванино», — заявили в ведомстве.

Согласно метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может начаться в конце суток 19 февраля.

По информации Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на текущей неделе на островах под влиянием серии циклонов, перемещающихся по Тихому океану, прогнозируется снег разной интенсивности, в отдельные дни ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Вечером 8 февраля в устье реки Казачка сел на мель китайский сухогруз An Yang 2: он следовал из порта Цзянъинь в Невельск, однако у берегов Сахалина получил пробоину. Из-за произошедшего на острове ввели режим ЧС. На борту судна находятся 1 тыс. тонн угля и 706 тонн мазута, а также 20 членов экипажа. Разлива топлива нет, власти взяли ситуацию на особый контроль.

Ранее на Сахалине поезд застрял в сугробе на путях.

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