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В России хотят разрешить любые методы самообороны при незаконном проникновении в дом

В Госдуму внесут законопроект о самообороне при незаконном проникновении в дом
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут в нижнюю палату парламента законопроект, в рамках которого граждане смогут использовать любые методы самообороны при незаконном проникновении злоумышленников в их дом без риска уголовного наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно инициативе, законопроектом планируется внести поправки в статью 37 «Необходимая оборона» УК РФ. Так, ее предлагается дополнить положением, в рамках которого действия, направленные на защиту от посягательства при незаконном проникновении в жилище, не будут являться превышением самообороны.

Авторы отметили, что незаконное проникновение в дом зачастую связано с тяжкими преступлениями. При этом владельцы жилья не имеют возможности объективно оценить степень опасности.

20 января кабмин РФ не поддержал законопроект о пределах самообороны при проникновении в жилье. Причины решения не уточнялись.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать россиян за пропаганду домашнего насилия.

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