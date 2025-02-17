СМИ: власти обсуждают возможную отставку губернатора Свердловской области

В администрации президента начали подготовку к возможной отставке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который управляет регионом с 2012 года. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источник.

По данным издания, отставка может состояться весной или осенью 2025 года. Сейчас ведется подбор преемника, который должен быть «понятен» местным элитам. Один из собеседников называет уход Куйвашева «решенным вопросом» и предполагает, что это произойдет в ближайшие месяцы. Не исключено, что губернатор перейдет на федеральную должность, но конкретные варианты не уточняются.

«Обсуждения идут давно, но сроки зависят от согласования кандидатуры. Нужен человек, которого примут в регионе», — пояснил источник.

Евгений Куйвашев, 53 года, возглавляет Свердловскую область почти 13 лет. Его карьера началась в 2005 году с должности главы администрации Тобольска, позже он стал мэром Тюмени, а в 2011 году — полпредом президента в УрФО. В 2012-м Владимир Путин назначил его врио губернатора, после чего Куйвашев трижды побеждал на выборах, последний раз — в 2022 году с 65,78% голосов.

13 февраля занимавший пост вице-губернатора Саратовской области с мая 2016 года Игорь Пивоваров ушел в отставку по собственному желанию.

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