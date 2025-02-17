Злоумышленники активно используют Telegram для торговли поддельными правами

В мессенджере Telegram в прошлом году резко возросло количество предложений о продаже поддельных водительских прав. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, в 2024 году Роскомнадзор на основании решений судов и требований Генеральной прокуратуры почти в два раза увеличил число блокировок Telegram-каналов

с предложением купить поддельные документы, в том числе права. Был ограничен доступ к 268 подобным каналам.

По данным газеты, злоумышленники стали активно осваивать Telegram после того, как Роскомнадзор провел массовую блокировку сайтов, содержащих мошеннические предложения. В середине февраля журналисты «Известий» насчитали в мессенджере свыше тысячи объявлений, в которых предлагалось оформить водительские удостоверения. В значительной степени они ориентированы на нелегальных мигрантов.

Аферисты обещают, что за 30-60 тыс. рублей изготовят права любой категории с внесением данных водителя в базы Госавтоинспекции. После оплаты мошенники перестают выходить на связь.

15 февраля Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что мошенники стали звонить гражданам от имени сотрудников ее аппарата.

Ранее россиян предупредили о новой многоэтапной схеме мошенничества.