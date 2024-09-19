В России издадут словарь по исламу

В России в следующем году выпустят энциклопедический словарь «Ислам в Российской Федерации», его издание профинансирует Минобрнауки. Об этом сообщил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, ректор Московского исламского института (МИИ) Дамир Мухетдинов.

Мухетдинов представил первый экземпляр 7-томного словаря на пленарной сессии XVII Международной теологической конференции «Чтения имени Галимджана Баруди». Проект словаря уходит корнями в первые Фаизхановские чтения, которые состоялись в 2004 году в селе Сафаджай, отметил ректор МИИ.

Он рассказал, что словарь доработают и доверстают до конца года, а с 2025 года за счет бюджетных средств будет издана тысяча экземпляров книги в рамках федеральной программы 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии.

«Мы снабдим им все наши общины и образовательные учреждения», — добавил представитель ДУМ.

16 сентября сообщалось, что правительство не поддержало последнюю редакцию законопроекта, который разрешает школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду. Авторы инициативы объясняли необходимость введения таких норм тем, что Россия — светское государство.

Ранее мусульманам в РФ разрешили некоторые операции с кешбэком.