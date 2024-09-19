Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России издадут словарь по исламу

В ДУМ сообщили, что издание словаря по исламу в РФ профинансирует Минобрнауки

close
РИА Новости

В России в следующем году выпустят энциклопедический словарь «Ислам в Российской Федерации», его издание профинансирует Минобрнауки. Об этом сообщил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, ректор Московского исламского института (МИИ) Дамир Мухетдинов.

Мухетдинов представил первый экземпляр 7-томного словаря на пленарной сессии XVII Международной теологической конференции «Чтения имени Галимджана Баруди». Проект словаря уходит корнями в первые Фаизхановские чтения, которые состоялись в 2004 году в селе Сафаджай, отметил ректор МИИ.

Он рассказал, что словарь доработают и доверстают до конца года, а с 2025 года за счет бюджетных средств будет издана тысяча экземпляров книги в рамках федеральной программы 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии.

«Мы снабдим им все наши общины и образовательные учреждения», — добавил представитель ДУМ.

16 сентября сообщалось, что правительство не поддержало последнюю редакцию законопроекта, который разрешает школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду. Авторы инициативы объясняли необходимость введения таких норм тем, что Россия — светское государство.

Ранее мусульманам в РФ разрешили некоторые операции с кешбэком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами