В перечне должностей медицинских работников может появиться новая должность

В России могут ввести должность медсестры по оказанию помощи обучающимся детям

В России могут изменить порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях. С соответствующим предложением выступило министерство здравоохранения, сообщает ТАСС.

В пресс-службе ведомства заявили, что разработана целевая модель оказания медпомощи детям в образовательных учреждениях, пересмотрена штатная численность медицинских работников, введена должность медсестры — специалиста по оказанию медицинской помощи обучающимся. Кроме того, Минздрав предлагает функциональные обязанности медработников медпункта образовательной организации и порядок передачи сведений о состоянии здоровья несовершеннолетних.

Министерство также предусмотрело возможность выдачи медработником медпункта препаратов и специализированных продуктов лечебного питания детям с хроническими заболеваниями, которые состоят под диспансерным наблюдением.

Помимо этого, ведомство предполагает актуализацию порядка оснащения медпункта в части замены устаревшего оборудования и медицинских изделий современными аналогами, в том числе в составе укладок.

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