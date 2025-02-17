Стало известно, где россияне будут отдыхать на 23 февраля

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования, оформленные на 22–23 февраля, и рассказал, в каких российских и зарубежных городах его клиенты проведут праздничные выходные. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Чаще всего на 23 февраля путешественники выбирают отели категории «четыре звезды»: на них приходится 40% заказов. Средняя стоимость номера составляет 10 000 рублей в сутки, что на 6% меньше, чем в прошлом году.

Самым популярным российским городом стал Санкт-Петербург: праздник там проведут 20,7% россиян, как и годом ранее. На втором месте оказалась Москва, куда отправятся 16,6% туристов, а на третьем — Сочи с долей 9,0%. Оба направления по сравнению с 2024-прошлым годом стали более востребованными: спрос на поездки в столицу увеличился на 18%, а на южный курорт — на 6%.

В топ-10 также вошли Иркутск (доля города — 3,0%), Екатеринбург (2,7%), Калининград (2,2%), Ярославль (1,7%), Казань (1,6%), Зеленоградск (1,5%) и Новосибирск (1,4%). Заметнее всего вырос интерес к Новосибирску — отели там бронируют в три раза чаще, чем в прошлом году. Также более востребованы стали Ярославль (+70%) и Екатеринбург (+35%). А вот в Казани будет отдыхать в три раза меньше путешественников. Популярность Калининграда и Иркутска снизилась на треть.

В других странах россияне также в основном бронируют четырехзвездочные гостиницы — их доля среди всех объектов размещения составляет 33%. Номер в отелях, которые выбирают путешественники, стоит порядка 17 000 рублей за ночь, как и в прошлом году.

Заграничный топ возглавил Стамбул: туда отправится 10,7% туристов, что тем не менее на 22% меньше, чем в 2024. Также в топ-3 вошли Минск (9,3%) и Париж (4,0%). Спрос на оба города серьезно вырос: в столице Франции будут отдыхать в два раза больше путешественников, а доля Белоруссии увеличилась на 82%.

Кроме того, в списке оказались Дубай (доля — 4,0%), Абу-Даби (3,3%), Мадрид (2,2%), Доха (2,1%), Бангкок (2,0%), Ереван (1,3%) и Ташкент (1,2%). За год вырос интерес к Абу-Даби — столицу ОАЭ посетят в три раза больше россиян. Также на 50% выросла популярность Дохи. Остальные города стали менее востребованы: спрос на отели в Бангкоке снизился в пять раз, в Ереване и Ташкенте — на 40%, а в Дубае — на 20%.

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