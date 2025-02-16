Россиянам объяснили, почему опасно летать на самолете с насморком

Когда нос заложен, нарушается вентиляция носовых пазух и евстахиевых (слуховых) труб, которые соединяют полость носа со средним ухом. Если на земле это может быть лишь неприятным дискомфортом, то в условиях полета последствия становятся гораздо серьезнее, рассказала «Газете.Ru» Иляна Гончарова, пластический хирург, ЛОР-врач, автор методики «Арт-лор-ринопластика».

«Во время взлета, а особенно при посадке самолета, организм пассажира сталкивается с перепадом атмосферного давления. В норме организм адаптируется к этим изменениям благодаря работе евстахиевых труб: они уравнивают давление между средним ухом и окружающей средой. Но если трубы частично или полностью «закупорены» вследствие воспаления или отека, естественный процесс уравнивания давления нарушается», — объяснила она.

Отвечая на вопрос, можно ли летать с насморком, можно сказать – да, но это сопряжено с определенными рисками и возможными осложнениями. Так, из-за перепада давления возникает риск баротравмы – повреждения тканей среднего уха. Такое состояние сопровождается болью, ощущением заложенности в ушах, снижением слуха и шумом в голове. В тяжелых случаях возможно повреждение или даже разрыв барабанной перепонки.

«Насморк также может привести к осложнениям в виде отита или гайморита. Воспаленная слизистая оболочка (особенно при простуде или аллергии) затрудняет отток слизи из носа и носовых пазух. Перепады давления при перелете лишь усиливают это состояние, способствуя застою слизи, что создает благоприятные условия для размножения бактерий. Уже через несколько часов после приземления может появиться сильная боль в области лба, скул или вокруг глаз, повысится температура и проявятся другие симптомы острого гайморита», — отметила врач.

Перелеты особенно опасны для тех, кто страдает хроническими заболеваниями носа или ушей. В медицинской практике нередко встречаются случаи, когда пациенты жалуются на серьезные осложнения после полета; иногда им требуется срочная медицинская помощь. Если насморк сопровождается сильной заложенностью носа, болью в ушах, повышенной температурой или гнойными выделениями, летать не рекомендуется. Лучше рассмотреть возможность переноса поездки.

Если полет неизбежен, минимизировать риски можно путем соблюдения рекомендаций.

«Используйте сосудосуживающие капли или спреи для носа перед взлетом и посадкой, чтобы снять отек слизистой и улучшить проходимость евстахиевых труб. Однако такие препараты не следует применять слишком часто; перед их использованием лучше проконсультироваться с врачом. Жуйте жевательную резинку или сосите леденцы во время набора высоты и снижения самолета. Это стимулирует глотательные движения, которые помогают открыть евстахиевы трубы. Делайте «маневр Вальсальвы» (выдох через закрытый нос и рот), чтобы попытаться выровнять давление в ушах, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить барабанную перепонку. Пейте воду небольшими глотками. Такое действие также способствует активации мышц, связанных с евстахиевыми трубами», — рекомендовала эксперт.

Если насморк сопровождается болью или сильным воспалением, перед полетом рекомендуется проконсультироваться с врачом. Специалист может назначить дополнительные медикаментозные средства, например, антигистаминные препараты, чтобы уменьшить отек и предотвратить возможные осложнения.

«Хотя летать с насморком не запрещено, врачи не рекомендуют это делать без крайней необходимости. Забота о здоровье и предотвращение последствий всегда важнее», — резюмировала специалист.

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