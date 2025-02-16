Почти 2 млн туристов из России побывали в ОАЭ в 2024 году

Вице-премьер Мантуров: в 2024 году ОАЭ посетили около 2 млн россиян

По итогам прошлого года почти 2 млн туристов из России побывали в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил секретариат первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова по итогам его встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

По словам российского чиновника, за тот же период РФ приняла 67 тыс. туристов из арабского государства. Этому способствует прямое авиасообщение между странами.

«В настоящее время между городами России и ОАЭ осуществляется свыше 300 регулярных пассажирских рейсов в неделю — это в 1,5 раза больше, чем полгода назад. Увеличивается карта полетов — сегодня это уже 25 маршрутов», — отметил вице-премьер.

Согласно пресс-релизу, стороны также обсудили взаимодействие в сферах высшего образования и спорта. В том числе речь шла о проведении в ОАЭ второго международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

Накануне Мантуров встретился с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном. Во встрече также участвовали глава Минфина Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество между Россией и ОАЭ, взаиморасчеты и взаимодействие в финансово-банковской сфере.

Ранее президент ОАЭ пожелал россиянам процветания.