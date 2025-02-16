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В российском городе женщина вытерла ноги о баннер в честь 80-летия Победы

В Ессентуках женщина вытерла ноги о баннер в честь 80-летия Победы

В Ессентуках неизвестная женщина вытерла ноги о баннер, посвященный 80-летию Победы. Об этом сообщает мэр города Владимир Крутников.

Инцидент произошел на одной из городских улиц. Неизвестный вандал срезал с забора баннер в честь 80-летия Победы. После этого женщина прошлась по нему, а затем вытерла об него ноги — это попало в объектив камеры видеонаблюдения.

«Комментировать сложно, как и определить это существо, которая вытерла ноги о текст, которым 80 лет дорожит каждый россиянин», — заявил Крутников.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что 45-летняя злоумышленница и была тем вандалом, который срезал баннер. Предварительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Все случилось после того, как она поссорилась с возлюбленным.

До этого неизвестные потушили Вечный огонь в Ленинградской области. В кадр попали двое вандалов, личности которых пока не удалось установить.

Ранее российский школьник забросал Вечный огонь снегом и попал на видео.

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