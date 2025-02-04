Российский школьник забросал Вечный огонь снегом и попал на видео

В городе Березники Пермского края мальчик закидал Вечный огонь снегом, это зафиксировали камеры видеонаблюдения. О случившемся сообщил градоначальник Алексей Казаченко в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 1 февраля. В экстренные службы поступил звонок о том, что на Мемориале Победы потушено пламя. Коммунальщики совместно с администрацией отсмотрели записи с камер, направленных на площадь, и выяснили причину ЧП. На кадрах видно, как школьник бросает на Вечный огонь большой ком снега и пламя потухает.

«Вопиющее неуважение к Героям Великой Отечественной войны. К нашей исторической памяти. Кощунство в Год 80-летия Победы», — посетовал Казаченко.

Градоначальник отметил, что огонь зажгли в течение 20 минут. Он обратился к подписчикам с просьбой сообщить имя нарушителя, если они узнают его по видео.

Ранее в Томске неадекватный мужчина босиком прыгал через Вечный огонь и попал на видео.