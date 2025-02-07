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Неизвестные потушили Вечный огонь в Ленинградской области

В Ленинградской области двое вандалов потушили Вечный огонь
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Depositphotos

Вандалы потушили Вечный огонь в Ленинградской области. По данным источника «Известий», инцидент произошел 5 февраля на мемориале в городе Кингисепп.

О случившемся в полицию сообщил замглавы администрации Кингисеппского муниципального района. Сотрудники УМВД изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в этом районе. В кадр попали двое вандалов, личности которых пока не удалось установить. Нарушителей разыскивают, ведется проверка.

До этого россиянке, прикурившей от Вечного огня в Нижнем Тагиле, назначили 360 часов обязательных работ. В День памяти и скорби пьяная женщина взошла ногами в обуви на постамент Вечного огня и прикурила от его пламени, совершая при этом под музыку танцевальные движения. Прохожие попытались вразумить ее и оттащить, но горожанка на их замечания не реагировала, лишь улыбалась и махала рукой в ответ.

Ранее два мальчика потушили Вечный огонь в Петербурге, забросав его снегом.

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