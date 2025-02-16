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Аэропорт Познани объяснил 12-часовой простой самолета с россиянами

В Польше объяснили простой самолета с россиянами проблемами с оплатой топлива
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Global Look Press

Экстренно севший в Польше самолет из Шарм-эш-Шейха с россиянами на борту долго не мог вылететь в Калининград из-за проблем с оплатой топлива. Заявление об этом разместила в соцсети X пресс-служба аэропорта Познани.

«В связи с проблемой, связанной с покупкой топлива у компании Orlen Aviation, стоянка воздушного судна длилась дольше, чем это происходит обычно», — говорится в посте.

В аэропорту добавили, что ничего не знают о деталях, а все решения относительно пассажиров принимала Служба охраны границы. Как сообщил пресс-секретарь Надоджаньского отряда погранохраны Павел Бискупик порталу WPoznaniu.pl, людям было запрещено покидать салон самолета.

Утром 16 февраля Telegram-канал Mash написал о том, что российские туристы застряли в Польше без еды и воды. Накануне в 23:30 лайнер египетской авиакомпании AlMasria не смог приземлиться в аэропорту Калининграда из-за сильного снегопада, поэтому экипаж запросил экстренную посадку в Познани. После этого представители польской воздушной гавани отказались делать дозаправку и не дали разрешение на взлет. По словам одной из туристок, пассажиры ожидали взлета более 10 часов. Она отметила, что еда закончилась, запасы воды также почти иссякли, их не пускали в туалет. При этом среди пассажиров были беременные женщины и дети.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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