Российские туристы застряли в Польше без еды и воды

Российские туристы, летевшие из Египта самолетом авиакомпании AlMasria, застряли в аэропорту Польши без еды и воды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел с бортом UJ681, который летел из Шарм-эль-Шейха в Калининград. Лайнер не смог приземлиться в аэропорт Храброво из-за сильного снегопада, после чего экипаж запросил экстренную посадку в Польше. После приземления представители польской воздушной гавани отказались делать дозаправку и не дали разрешение на взлет.

По словам одной из туристок, пассажиры ожидают взлета более 10 часов. Она отметила, что еда закончилась, запасы воды также почти иссякли, их не пускают в туалет. Туристка подчеркнула, что среди пассажиров есть беременные женщины и дети.

В январе российские туристы, находящиеся в Шарм-эш-Шейхе, столкнулись с отменой рейса авиакомпании EgyptAir в Москву. Из-за этого им пришлось несколько часов ждать в египетском аэропорту, рейс задержали на 7,5 часа.

Ранее туристы стали отказываться от поездок в Сочи из-за отмены рейсов Flydubai.