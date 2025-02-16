Пассажира электрички жестоко избили в Подмосковье

В Подмосковье мужчина пострадал в результате драки в электричке. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».

Инцидент произошел на Горьковском направлении в городе Орехово-Зуево. В электропоезде произошла потасовка, в результате которой одного из пассажиров жестоко избили, рассказали очевидцы случившегося. На кадрах с места происшествия видны следы крови.

Электропоезд встал на остановочной платформе «Крутое». Там пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь. Причины конфликта между пассажирами не уточняются.

До этого россиянин избил знакомого, отомстив за девушку друга. Злоумышленник нанес ему не менее пяти ударов кулаком в лицо и один — ногой по голени. Потерпевший получил переломы правой большеберцовой и малоберцовой костей со смещением.

Ранее россиянин жестоко избил возлюбленную возле подъезда и попал на видео.