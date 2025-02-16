СК возбудил дело из-за смерти ребенка после лечения народными средствами

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти шестилетнего ребенка из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале главного следственного управления СК России по городу.

«По факту смерти малолетнего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

15 февраля от врачей скорой помощи поступило сообщение о констатации смерти 6-летнего мальчика в частном доме садоводства в Красносельском районе, были вызваны сотрудники полиции.

По данным Telegram-канала SHOT, родители никогда не водили ребенка к врачам, а вместо лекарств давали ему отвары из трав. Накануне поздно вечером мальчику резко стало хуже — он начал задыхаться и терять сознание. Лишь тогда его родители решили вызвать скорую помощь, но медики констатировали смерть ребенка. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Дагестана взял под личный контроль дело о смерти роженицы.