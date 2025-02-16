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В Петербурге маленький ребенок умер в семье, отрицающей медицину

SHOT: отрицающие медицину жители Петербурга лечили умирающего сына травами
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Telegram-канал «SHOT»

В Петербурге умер шестилетний сын приверженцев нетрадиционной медицины. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, родители никогда не водили ребенка к врачам, а вместо лекарств давали ему отвары из трав. Накануне поздно вечером мальчику резко стало хуже — он начал задыхаться и терять сознание. Лишь тогда его родители решили вызвать скорую помощь, но медики констатировали смерть ребенка.

Позднее выяснилось, что родители — сторонники народной медицины и не доверяют врачам и таблеткам. Отец мальчика рассказал следователям, что решил отказаться от традиционной медицины после того, как его мать не спасли от рака.

Оказалось, что мальчик больше месяца страдал от болей в груди и приступов, но ему не давали никаких препаратов, а только лечили массажами и отварами из мяты, крапивы, тмина и других растений. С рождения ребенка никогда не показывали к врачам и не ставили на учеты. Также в семье не ели мясо.

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