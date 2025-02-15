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Глава Дагестана взял под личный контроль дело о смерти роженицы

Меликов пообещал бойцу СВО взять под контроль расследование смерти его сестры
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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал участнику спецоперации Мевлану Магомедову, что лично будет следить за ходом расследования трагического инцидента с его сестрой, которая умерла после кесарева сечения в Дербентской центральной районной больнице. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Меликов выразил глубокие соболезнования семье бойца. Он добавил, что потеря близкого человека — невосполнимая утрата. Глава региона заверил, что если выяснится, что женщина умерла из-за врачебной ошибки, то виновные обязательно понесут заслуженное наказание.

По словам главы республики, он понимает чувства Магомедова, который находится на передовой. Меликов пообещал держать дело под личным контролем и пожелал семье сил и терпения.

В конце января 2025 года несколько Telegram-каналов сообщили о трагедии в селе Новый Аул Магармкентского района. Женщина родила мальчика с помощью кесарева сечения и выписалась из роддома в Дербенте, однако на следующий день вновь попала в больницу, где позже скончалась. В результате этого происшествия три ребенка остались без матери, отметило РИА Новости.

Ранее в Госдуме призвали ввести новую меру поддержки участников СВО.

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