«Не водили к врачам и лечили травами»: шестилетний сын противников медицины умер в Петербурге

Шестилетний мальчик из Санкт-Петербурга умер после длительного лечения народными методами. Родители не доверяли врачам, поэтому не водили ребенка на обследования и не давали ему лекарства. Скорую помощь вызвали, лишь когда мальчик стал задыхаться, однако прибывшие медики констатировали смерть. СК возбудил уголовное дело, следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Болел и терял сознание

Вечером 15 февраля в СНТ «Дружный-1» под Санкт-Петербургом вызвали бригаду скорой помощи. Звонили родители — их шестилетнему ребенку стало плохо, он начал задыхаться и терять сознание. Когда медики прибыли на место, мальчик уже был мертв, сообщил Telegram-канал SHOT. Сейчас медики устанавливают причину смерти.

По данным SHOT и Baza, больше месяца мальчик страдал от болей в груди, но лекарств ему не давали и к врачам не водили. Вместо этого лечили отварами из мяты, крапивы, тмина и других растений. SHOT пишет, что родители Сергей и Валентина были сторонниками народной медицины, в семье также не употребляли мясо.

Как уточнила Baza, первые приступы боли в груди у ребенка случились еще 13 января, когда он вместе с родителями ехал в электричке. Начались судороги, после чего мальчик потерял сознание. Спустя несколько дней все повторилось. Чтобы помочь ребенку, родители открыли окно, массировали ему руки и поили настоем из трав, но не стали обращаться к специалистам.

Глава семейства рассказал правоохранителям, что никогда не водил сына к врачам и не ставил его «ни на какие учеты» . Он рассказал, что перестал доверять медикам, потому что его мать не смогли спасти от рака.

Спали на полу и стирали вручную

Источник «Фонтанки» рассказал, что семья погибшего ребенка жила в скромно обставленном, но чистом доме. Супруги выступали за единение с природой — не использовали бытовую химию, стирали руками и предпочитали спать на полу. Глава семейства регулярно проводил собрания единомышленников в Ленинградской области.

Источник 78.ru сообщил, что правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти, а сами родители утверждают, что у их ребенка была невралгия. Дедушка погибшего мальчика Кирилл Иконенко рассказал, что видел его позавчера.

«Мы у них были в пятницу, ребенок был в болезненном состоянии. Похоже было, что слабость какая-то, но не более того. Температуры не было», — отметил мужчина.

Он поделился, что не раз призывал родителей мальчика отвести сына на обследование, однако те отказывались слушать .

Дедушка добавил, что у ребенка могли быть проблемы с сердцем.

«Не было у него никаких припадков, сердце у него слабое было. Болезненный ребенок, слабое сердце, я считаю, что в этом причина. Есть такая проблема, как упертость у молодежи. Попробуйте повлиять на взрослого человека, если он упрется рогом. Муж и жена — одна сатана. Мы много раз им говорили: сходите обследуйте ребенка. Но ответ был простой: будем наблюдать. Вот и донаблюдались», — рассказал Иконенко.

Он добавил, что самостоятельно отвести мальчика к врачам не мог, потому что у него не было документов ребенка.

Врач неврологического отделения детской поликлиники Алина Андриянова заявила Aif.ru, что родителям необходимо было срочно обратиться за помощью к медикам, а не пытаться лечить сына самостоятельно.

«При поражении периферической нервной системы обязательно назначается обследование. Затем выписываются препараты, если нужно, то и обезболивающие. В редких случаях народные травы, мази используют при лечении, но лишь как вспомогательные средства. Ни в коем случае нельзя опираться только на них, иначе это может привести к печальным последствиям. В данном случае, возможно, у ребенка была уже серьезная стадия болезни», — предположила Андриянова.

СК возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».