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Россиянин жестоко избил знакомого, отомстив за девушку друга

В Суздале мужчина избил знакомого, обидевшего девушку его друга
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Depositphotos

Житель Суздаля получил почти три года колонии за нападение на знакомого, мужчина избил потерпевшего из-за жалобы девушки. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.

По данным следствия, обвиняемый приехал в гости к другу в село Боголюбово. В разговоре возлюбленная приятеля пожаловалась гостю на их общего знакомого, который обидел ее. Встретив предполагаемого обидчика у магазина, злоумышленник нанес ему не менее пяти ударов кулаком в лицо и один — ногой по голени.

Потерпевший получил переломы правой большеберцовой и малоберцовой костей со смещением. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено два года и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что житель Магаданской области предстанет перед судом за жестокое избиение собутыльника. 28-летний житель поселка Усть-Омчуг распивал спиртные напитки в компании приятеля. Между мужчинами возникла драка из-за сломанного телевизора, спасти избитого не удалось. Обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее россиянка заступилась за подругу и ударила ножом знакомого.

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