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Россиянин жестоко избил возлюбленную возле подъезда и попал на видео

В Миассе мужчина жестоко избил возлюбленную возле подъезда

В Миассе 36-летняя женщина подверглась жестокому избиению со стороны 35-летнего спутника. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел возле одного из подъездов и попал в объектив камеры домофона. Женщина попросила спутника ее не бить, и сразу за этим последовал удар в лицо. Мужчина повалил возлюбленную на асфальт и пнул более десяти раз, а затем стал гоняться за ней по двору. Когда догнал, снова стал избивать и оскорблять. Жертва отчаянно звала на помощь, но так ее и не дождалась.

Позже соседи опубликовали видео случившегося в сети, и об инциденте узнали полицейские. Личности мужчины и женщины установили, их доставили в отдел и допросили. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее россиянин связал бывшую жену скотчем и больше суток ее избивал.

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