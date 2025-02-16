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Житель Белгородской области получил ранение в результате удара ВСУ по машине

Гладков: мужчина получил ранение в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал легковой автомобиль в селе Двулучное Валуйского городского округа Белгородской области, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, медики на месте оказали раненому мужчине всю необходимую помощь. Пострадавший отказался от госпитализации.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами поселок Уразово, где сгорели три автомобиля. Кроме того, повреждения кузова и стекол получил автомобиль в селе Шведуновка, отметил губернатор.

В селе Колыхалино БПЛА сдетонировал на территории частного домовладения. Взрывной волной выбило окна в надворной постройке и осколками посекло забор.

16 февраля Гладков заявил, что украинские военные в течение прошлых суток выпустили 44 БПЛА и 54 снаряда по Белгородской области. Под удары ВСУ попали Краснояружский, Борисовский районы, а также Валуйский, Шебекинский и Грайворонский муниципальные округа.

В основном, дроны и боеприпасы удалось сбить, а их осколки повредили домовладения и припаркованные автомобили. О пострадавших местных жителях информации не поступало.

Ранее беспилотники сбросили взрывные устройства на белгородский Грайворон.

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