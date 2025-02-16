Украинские военные за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки ударили по Белгородской области с помощью 54 снарядов

Украинские солдаты в течение прошлых суток выпустили 44 беспилотных летательных аппарата и 54 снаряда по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в Белгородском районе ВСУ атаковали села Красный Хутор и Черемошное. Последствий не зафиксировали.

Еще за прошедшие сутки были обстреляны Краснояружский, Борисовский районы, а также Валуйский, Шебекинский и Грайворонский муниципальные округа. В последнем повреждены пять частных домов, надворная постройка, здание сельхозпредприятия, газопровод и два автомобиля.

В основном, дроны и боеприпасы удалось сбить, а их осколки лишь повредили домовладения и припаркованные автомобили. О пострадавших местных жителях информации не поступало.

Весной 2024 года Гладков заявил, что власти Белгородской области вывезут около 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского округов в другие регионы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, 22 марта 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу.

Ранее в одном из населенных пунктов Белгородской области объявили эвакуацию жителей.