Беспилотники сбросили взрывные устройства на белгородский Грайворон

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали город Грайворон Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате сброса взрывного устройства с дрона загорелся грузовой автомобиль — пожарными расчетами возгорание оперативно ликвидировано», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:32 по московскому времени.

Кроме того, еще один беспилотник сбросил взрывное устройство по жилому сектору, отметил Гладков. По его словам, от взрыва в двух частных домах выбило окна, посечены фасады и заборы. Также перебит газопровод, утечка газа уже устранена, уточнил губернатор.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, добавил глава региона.

Накануне Гладков сообщил, что ВСУ атаковали при помощи беспилотников четыре населенных пункта Белгородской области. По его словам, в результате налета дрона на село Мокрая Орловка в Грайворонском округе были выбиты окна в жилом доме. В Борисовском районе FPV-дрон атаковал многоквартирный жилой дом. Еще одна атака беспилотника произошла в селе Репяховка Краснояружского района — повреждены фасад частного домовладения и одна машина, рассказал губернатор.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.