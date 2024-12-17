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В Турции заявили, что Сирия не должна превратиться в рассадник терроризма

Эрдоган: Сирия не должна стать рассадником терроризма

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Сирия не должна превратиться в рассадник терроризма, а борьба с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана и организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России) должна продолжаться. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«В контексте Сирии необходимо предотвратить превращение страны в рассадник терроризма. Борьба как с ИГ, так и с РПК и аффилированными с ней организациями была одним из главных вопросов, которые мы обсуждали на нашей нынешней встрече», — заявил он.

По его словам турецкая сторона единственная смогла победить обе террористические организации. Эрдоган добавил, что сделает все, чтобы не допустить их деятельности и продолжит борьбу.

В ходе этой же встречи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) до конца года предоставит Сирии €160 млн помощи. Она также подтвердила восстановление дипломатических контактов между Дамаском и Брюсселем.

Ранее Эрдоган назвал необходимым участие Евросоюза в урегулировании в Сирии.

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