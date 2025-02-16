Россияне осудили депутата, предложившего пенсионерам работать

Россияне осудили депутата-миллионера из Сургута Евгения Барсова от ЛДПР, который предложил пенсионерам подрабатывать на автомойке. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Барсов предложил пенсионерам подрабатывать на автомойках, чтобы получать 100 тысяч рублей.

«После этого Барсов поймал волну хейта, поэтому решил оправдаться. Говорит, если пенсионеры не хотят мыть автомобили, можно продавать выпечку», — говорится в сообщении.

Депутат владеет 29 квартирами, также у него в собственности несколько земельных участков и десяток спортивных самолетов. В декларации о доходах за 2018 год Барсов указал заработок в размере 33,5 млн рублей.

До этого российские аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров. На первом месте оказалась вакансия врача общей практики для многопрофильной московской клиники, работодатель предлагает зарплату в размере 250 тысяч рублей.

Ранее эксперт заявил о востребованности пенсионеров на рынке труда.