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Эксперт заявил о востребованности пенсионеров на рынке труда

Эксперт Семеренко: российских пенсионеров все чаще хотят брать на работу

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AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Российских пенсионеров все чаще хотят брать на работу. Об этом «Газете.Ru» сказал карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

По его словам, раньше работодатели не всегда были готовы рассматривать соискателей старшего возраста, но сейчас тенденция сходит на нет. Семеренко пояснил, что пенсионеры обладают рядом уникальных компетенций и определенной экспертизой, мотивированы и готовы к работе. Все чаще такие кандидаты предпочитают освоить новую профессию и начать карьеру с нуля.

«Одна из наиболее востребованных отраслей — промышленность. В частности, требуются токари, фрезеровщики, шлифовщики, слесари и сварщики. В Москве они сейчас зарабатывают в среднем от 150 тыс. до 200 тыс. рублей (зависит от разряда и количества смен). Например, один из наших соискателей решил стать студентом в свои 64 года. Последние 13 лет он работал в логистике, но был вынужден покинуть должность. Ему предложили стать наладчиком станков. Практику он проходил на предприятии рядом с домом», — рассказал эксперт.

По его словам, зарплата на этой должности — от 150 тыс. до 210 тыс. рублей после 13-недельного обучения. Сейчас пенсионер успешно работает в новом направлении и даже повысил свой доход, добавил Семеренко.

По его оценке, иногда при поиске работы у кандидатов старшего возраста могут возникать сложности, но с правильным подходом это вполне осуществимо. По словам Семеренко, чтобы найти работу и защитить свои права, пенсионеру важно понять, какими навыками и опытом он обладает. Это может быть как профессиональный опыт, так и хобби, которые можно превратить в источник дохода, уточнил эксперт.

Семеренко добавил, что важно грамотно составить резюме: оно должно быть актуальным и подчеркивать все навыки и достижения. Кроме того, указать, что соискатель готов к обучению и адаптации. Семеренко посоветовал пенсионерам перед поиском работы обратиться к специалистам службы занятости своего региона, где организованы различные курсы, тренинги и реализуются программы для успешного трудоустройства соискателей старшего возраста.

Федеральный прожиточный минимум для пенсионеров в 2024 году достигает 13 290 рублей в месяц.

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