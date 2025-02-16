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В Ленобласти младенец не выжил, упав с дивана и ударившись головой о ножки кровати

78.ru: в Ленобласти младенец не выжил после падения с дивана
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Pixabay

В Ленинградской области младенец упал с дивана, ударился головой и не выжил. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 15 февраля. Четырехмесячный ребенок у себя дома упал с дивана и ударился о ножки кровати. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, перелом правой височной кости, эпидудуральную гематому правой теменной доли и дислакационный синдром.

Ребенку провели операцию, он находился в отделении реанимации в состоянии комы. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти младенца не удалось.

До этого трехметровый шкаф упал на мальчика в петербургской школе, ребенок попал в реанимацию. Врачи диагностировали у мальчика открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие повреждения. Состояние ребенка оценили как тяжелое. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Ранее в Саратовской области подросток сорвался с тарзанки и упал на лед.

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