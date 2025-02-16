Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратовской области подросток сорвался с тарзанки и упал на лед

В Саратовской области спасли подростка, сорвавшегося с самодельной тарзанки
close
Depositphotos

В Балаково следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, мальчик сорвался с тарзанки. Об этом сообщает СУ СКР РФ региона.

Инцидент произошел днем 15 февраля. 12-летний мальчик катался на самодельной тарзанке. Веревка оборвалась, ребенок упал на лед. Ему потребовалась помощь спасателей.

«Прибывшие на место спасатели транспортировали 12-летнего мальчика в автомобиль скорой помощи для госпитализации», — рассказал ИА «Регион 64» представитель облспаса Никита Мухин.

Подросток госпитализирован с различными травмами, подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области спасли ребенка на тюбинге, застрявшего на льду пруда. В экстренные службы обратились очевидцы, которые заметили на льду пруда ребенка. Мальчик катался на тюбинге и выехал на тонкий лед водоема. Вызволять юного любителя зимней забавы отправились специалисты из Леноблпожспаса, при помощи спасательного щита и веревки несовершеннолетнего подтянули к берегу и передали родителям. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее в петербургской школе на лицо ученику уронили ножницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами