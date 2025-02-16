В Саратовской области подросток сорвался с тарзанки и упал на лед

В Саратовской области спасли подростка, сорвавшегося с самодельной тарзанки

В Балаково следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, мальчик сорвался с тарзанки. Об этом сообщает СУ СКР РФ региона.

Инцидент произошел днем 15 февраля. 12-летний мальчик катался на самодельной тарзанке. Веревка оборвалась, ребенок упал на лед. Ему потребовалась помощь спасателей.

«Прибывшие на место спасатели транспортировали 12-летнего мальчика в автомобиль скорой помощи для госпитализации», — рассказал ИА «Регион 64» представитель облспаса Никита Мухин.

Подросток госпитализирован с различными травмами, подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области спасли ребенка на тюбинге, застрявшего на льду пруда. В экстренные службы обратились очевидцы, которые заметили на льду пруда ребенка. Мальчик катался на тюбинге и выехал на тонкий лед водоема. Вызволять юного любителя зимней забавы отправились специалисты из Леноблпожспаса, при помощи спасательного щита и веревки несовершеннолетнего подтянули к берегу и передали родителям. Медицинская помощь ему не потребовалась.

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