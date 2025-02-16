Росстат назвал сроки проведения Всероссийской переписи населения

Росстат: всероссийская перепись населения должна пройти не позднее 2031 года

Всероссийская перепись населения должна состояться не позднее 2031 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

«После прошедшей осенью 2021 года переписи следующая должна пройти не позднее 2031 года», — отметили в ведомтсве.

В Росстате уточнили, что перепись населения России проводится один раз в 10 лет, но окончательное решение о конкретном сроке проведения переписи принимает правительство.

Отмечается, что Организация Объединенных Наций призовет государства-члены провести национальные переписи в период с 2025 по 2034 год и объявит начало раунда Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2030 года.

До этого в Росстате сообщали, что все 359,9 тыс. планшетов на операционной системе «Аврора», закупленные для первой цифровой всероссийской переписи населения-2020, продолжают использовать в различных сферах.

В Росстате отметили, что около 60 тыс. планшетов направили в органы государственной власти России, государственные организации и регионы страны.

Ранее «Газета.Ru» составила топ-20 мегаполисов России с самой большой численностью населения.