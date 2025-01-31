В Росстате заявили об использовании в работе 360 тысяч планшетов для переписи населения

Все 359,9 тыс. планшетов на операционной системе «Аврора», закупленные для первой цифровой всероссийской переписи населения-2020, продолжают использовать в различных сферах, сообщили в пресс-службе Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В Росстате отметили, что около 60 тыс. планшетов направили в органы государственной власти РФ, государственные организации и регионы страны.

«В настоящее время остальные планшеты хранятся на складах в заводской упаковке для дальнейшей передачи и использования. Например, их задействуют во всех регионах страны для проверки электронных охотничьих билетов в соответствии с изменениями в законодательстве от 1 января 2025 года», — сообщили в пресс-службе.

Во время всероссийской переписи населения в 2020 году 267,5 тыс. переписчиков заполняли переписные листы на планшетах, 44,5 тыс. инструкторов применяли планшеты на стационарных участках переписи и 44,5 тыс. контроллеров использовали устройства для контроля за качеством сбора данных от населения.

Во время переписи устройства значительно сократили время на внесение ответов и уменьшили число вероятных ошибок благодаря автоматизированному контролю первичной информации, ее быстрой загрузке в центры обработки данных, а также мониторингу полевых работ с помощью GPS-модуля устройства.

Во время переписи устройства значительно сократили время на внесение ответов и уменьшили число вероятных ошибок благодаря автоматизированному контролю первичной информации, ее быстрой загрузке в центры обработки данных, а также мониторингу полевых работ с помощью GPS-модуля устройства.

В Росстате добавили, что до 2030 года в рамках реализации стратегии развития государственной статистики и Росстата планируется минимизация труда интервьюеров, задействованных в проведении переписи населения и других обследованиях, в том числе за счет более активного использования административных данных из ФНС, Росреестра, Минтруда и Минцифры.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о якобы закупке Росстатом 400 тыс. ненужных планшетов на сумму 9,2 млрд рублей.