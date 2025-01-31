Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Росстате заявили об использовании в работе 360 тысяч планшетов для переписи населения

Росстат: закупленные для переписи планшеты продолжают использоваться
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Все 359,9 тыс. планшетов на операционной системе «Аврора», закупленные для первой цифровой всероссийской переписи населения-2020, продолжают использовать в различных сферах, сообщили в пресс-службе Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В Росстате отметили, что около 60 тыс. планшетов направили в органы государственной власти РФ, государственные организации и регионы страны.

«В настоящее время остальные планшеты хранятся на складах в заводской упаковке для дальнейшей передачи и использования. Например, их задействуют во всех регионах страны для проверки электронных охотничьих билетов в соответствии с изменениями в законодательстве от 1 января 2025 года», — сообщили в пресс-службе.

Во время всероссийской переписи населения в 2020 году 267,5 тыс. переписчиков заполняли переписные листы на планшетах, 44,5 тыс. инструкторов применяли планшеты на стационарных участках переписи и 44,5 тыс. контроллеров использовали устройства для контроля за качеством сбора данных от населения.

Во время переписи устройства значительно сократили время на внесение ответов и уменьшили число вероятных ошибок благодаря автоматизированному контролю первичной информации, ее быстрой загрузке в центры обработки данных, а также мониторингу полевых работ с помощью GPS-модуля устройства.

Во время переписи устройства значительно сократили время на внесение ответов и уменьшили число вероятных ошибок благодаря автоматизированному контролю первичной информации, ее быстрой загрузке в центры обработки данных, а также мониторингу полевых работ с помощью GPS-модуля устройства.

В Росстате добавили, что до 2030 года в рамках реализации стратегии развития государственной статистики и Росстата планируется минимизация труда интервьюеров, задействованных в проведении переписи населения и других обследованиях, в том числе за счет более активного использования административных данных из ФНС, Росреестра, Минтруда и Минцифры.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о якобы закупке Росстатом 400 тыс. ненужных планшетов на сумму 9,2 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами