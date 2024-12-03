Крупнейшие города России: топ-20 мегаполисов с самой большой численностью населения

1. Москва
Численность населения: 13 149 803 чел.
Год основания: 1147 г.
Столица России, город федерального значения и центр Московской агломерации. Среди крупнейших городов мира по численности населения Москва занимает 25 место. В столице находятся большинство федеральных органов государственной власти, посольства иностранных государств и штаб-квартиры крупных компаний. Это главный транспортный узел страны.
Согласно переписи 1897 года, население Москвы составляло 1038,6 тыс. человек. Сейчас в Москве проживает почти 9% жителей страны. Постоянный рост числа жителей связан в основном с миграционным притоком населения.
Москва — масштабный финансовый центр. Здесь сосредоточено около половины банков, зарегистрированных в России, и большая часть крупнейших компаний. Также среди основных видов экономической деятельности — оптовая и розничная торговля, машиностроение, приборостроение, химическая, легкая, полиграфическая промышленность, связь. Москва — крупнейший инженерный центр.
2. Санкт-Петербург
Численность населения: 5 597 763 чел.
Год основания: 1703 г.
Санкт-Петербург — второй по численности населения российский город. Как и Москва, является городом федерального значения. Это самый северный из всех мегаполисов с населением более 1 млн человек. По количеству жителей находится на 74 строчке среди городов мира. Санкт-Петербург — крупный транспортный узел страны.
Основные виды экономической деятельности — оптовая и розничная торговля, операции с недвижимостью, промышленное производство, транспорт и хранение, профессиональная, научная и техническая деятельность, здравоохранение и социальные услуги, деятельность в области информации и связи.
3. Новосибирск
Численность населения: 1 633 851 чел.
Год основания: 1893 г.
Третий по численности населения город России и крупнейший мегаполис ее азиатской части. Новосибирск — торговый, деловой, культурный, транспортный, образовательный и научный центр Сибири. Миллионный житель здесь родился в 1962 году. За последние годы численность населения Новосибирска стабильно растет за счет межрегиональной миграции, а также приезжих из стран СНГ.
В городе активно развивается сектор услуг, сфера логистики, транспорт, наука. Для Новосибирска характерна сверхвысокая концентрация промышленного производства. Большинство крупных и средних предприятий являются высокотехнологичными. Ведущие отрасли — энергетика, газоснабжение, металлургия, металлообработка, машиностроение.
4. Екатеринбург
Численность населения: 1 536 183 чел.
Год основания: 1723 г.
Административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, крупнейший город на Урале и четвертый по численности населения город России. Миллионный житель здесь появился в 1967 году. Как и в случае с другими городами-миллионерами, на рост населения Екатеринбурга большое влияние оказывают миграционные процессы. Приток идет как из Свердловской области, так и из других регионов страны и иностранных государств.
Когда-то Екатеринбург был сугубо промышленным городом. Сейчас здесь активно развиваются оптовая и розничная торговля, логистика, транспорт, связь, финансовый сектор, сфера услуг, IT. В городе располагаются офисы крупных корпораций, представительства иностранных компаний. Среди лидирующих отраслей промышленности — металлургия и металлообработка, пищевое производство, производство электроооборудования.
5. Казань
Численность населения: 1 318 604 чел.
Год основания: 1005 г.
Столица Республики Татарстан и крупнейший город в Приволжском федеральном округе. Казань — мощный экономический, образовательный, научный, культурный, религиозный и спортивный центр страны. С 2002 года население Казани стабильно растет. Это одна из самых многонациональных территорий России — здесь проживают представители более 115 национальностей. Отметки в миллион жителей Казань достигла в 1979 году.
Ключевые промышленные отрасли города — машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, легкая и пищевая промышленность. В Казани находится крупнейший в России IT-парк. В столице Татарстана активно развивается туризм, торговля, сфера услуг.
6. Красноярск
Численность населения: 1 205 473 чел.
Год основания: 1628 г.
Самый восточный город-миллионник России, шестой по численности населения в нашей стране. Красноярск — крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири. Миллионный житель в Красноярске был зарегистрирован в 2012 году. Это самый быстрорастущий город-миллионник.
Красноярск — один из крупнейших промышленных центров России. Основные отрасли производства — цветная металлургия, космическая промышленность и иное машиностроение, химическая, деревообрабатывающая промышленность, энергетика. Здесь активно развивается торговля и сфера услуг. Кроме того, это крупный образовательный и научный центр страны.
7. Нижний Новгород
Численность населения: 1 204 985 чел.
Год основания: 1221 г.
Административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области. В 1989 году здесь проживало более 1,4 млн человек, но с 1990-х годов наблюдается снижение численности населения во многом благодаря трудовой миграции в Московскую агломерацию.
До революции Нижний Новгород считался центром всероссийской и международной торговли, здесь действовала знаменитая Нижегородская ярмарка. В советские годы город развивался как промышленный и научно-технологический центр. Ведущая роль отведена таким отраслям, как автомобилестроение, авиа- и судостроение, производство вооружений, оборудования, металлообработка. Здесь развита легкая и пищевая промышленность, деревообработка, полиграфия. Также Нижний Новгород считается одним из центров информационных технологий.
8. Челябинск
Численность населения: 1 177 058 чел.
Год основания: 1736 г.
Второй по величине город в Уральском федеральном округе, культурный, экономический, деловой и политический центр Урала. Миллионный житель в Челябинске появился в 1976 году. В годы Великой Отечественной войны в Челябинск были эвакуированы многие производства. Это предопределило бурное развитие города в послевоенные годы.
Челябинск — один из крупнейших промышленных центров России. Основные отрасли — металлургия и производство металлических изделий. В городе активно развиваются инновационные производства. В Челябинске функционирует большое количество торговых центров, хорошо развита сфера услуг, связь. В городе проводится масштабная транспортная реформа.
9. Уфа
Численность населения: 1 163 304 чел.
Год основания: 1574 г.
Девятый по численности населения российский город, столица Республики Башкортостан. Миллионником Уфа стала в 1980 году. С 2008 года население города стабильно растет. Уфа — многонациональный город, здесь проживают русские, башкиры, татары, чуваши, марийцы, украинцы, узбеки и представители многих других национальностей.
Уфа вносит значительный вклад в экономику России. Ключевые отрасли — производство нефтепродуктов и нефтехимии, машиностроение и химическая промышленность. Кроме того, это крупный транспортный узел страны.
10. Самара
Численность населения: 1 158 952 чел.
Год основания: 1586 г.
Десятый по численности населения город России, крупный экономический, транспортный, научно-образовательный и культурный центр. Миллионный житель здесь родился в 1967 году, а максимальная численность населения зафиксирована в 1986-м — 1,267 млн человек. Если в 2010 году Самара была на 6 месте среди городов страны по количеству жителей, то теперь она уступила позиции. На протяжении нескольких лет здесь наблюдается сокращение населения, в том числе за счет миграционного оттока.
Самара — крупный центр машиностроения, металлообработки, пищепрома, космической и авиационной промышленности. Это один из значимых транспортных узлов. Город также славится своими научно-исследовательскими институтами и развитой системой образования.
11. Ростов-на-Дону
Численность населения: 1 140 487 чел.
Год основания: 1749 г.
Крупнейший город на юго-западе России, административный центр Южного федерального округа и Ростовской области. Это важнейший транспортный узел страны, который неофициально именуют «воротами Кавказа». Ростов-на-Дону — крупный административный, экономический, промышленный, научно-образовательный центр. Статус миллионника он получил по итогам переписи населения 2002 года.
Ростов-на-Дону имеет хорошо развитую экономику. Здесь представлены такие отрасли производства, как машиностроение, приборостроение, оборонная промышленность, авиастроение, пищевая индустрия, энергетика. В городе хорошо развита торговля и сфера услуг, а также система образования — в Ростове-на-Дону функционирует 39 вузов.
12. Краснодар
Численность населения: 1 138 654 чел.
Год основания: 1793 г.
Двенадцатый по численности населения российский город-миллионник расположен на юго-западе России и является административным центром Краснодарского края. Краснодар — столица Кубани и один из крупнейших экономических и культурных центров Северного Кавказа.
Краснодар также входит в число самых быстрорастущих городов России: с 2003 года его население выросло почти вдвое. Миллионником город официально стал в 2021 году по итогам переписи населения.
Экономика Краснодара базируется на торговле и сфере услуг, здесь много предприятий малого и среднего бизнеса. В промышленном секторе лидируют добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, пищевая промышленность, производство удобрений, нефтепереработка.
13. Омск
Численность населения: 1 104 485 чел.
Год основания: 1716 г.
Административный центр Омской области, крупный научный, культурный и промышленный центр Сибири. Через Омск проходит Транссибирская магистраль, а также судоходная река Иртыш, что делает город значимым транспортным узлом.
Городом-миллионником Омск официально стал в 1979 году. В последние годы из-за миграции и естественной убыли наметилась тенденция к сокращению населения города.
Омск — один из крупнейших промышленных центров. Ключевые отрасли экономики — нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, машиностроение, аэрокосмическая индустрия. В городе также хорошо развита пищевая и легкая промышленность.
14. Воронеж
Численность населения: 1 046 425 чел.
Год основания: 1586 г.
Город на юге Центральной России, административный центр Воронежской области, столица Черноземья и один из экономических центров страны. Миллионный житель в Воронеже зарегистрирован в 2012 году.
Воронеж — это крупный индустриальный город. Ключевые отрасли производства — пищевая, химическая, радиоэлектронная промышленность, машиностроение. В городе активно развивается торговля и сфера услуг. Также Воронеж является значимым транспортным узлом. В городе 37 вузов, здесь ведутся научные исследования и проходят международные конференции.
15. Пермь
Численность населения: 1 026 908 чел.
Год основания: 1723 г.
Город расположен в Предуралье, это административный центр Пермского края, транспортный узел Транссибирской магистрали и речной порт. Пермь — многоотраслевой промышленный, научный и культурный центр. Именно здесь в 1916 году был открыт первый на Урале университет.
Городом-миллионером Пермь стала в 1979 году. В 1990-х численность населения стала сокращаться. В 2004 году она упала ниже отметки в 1 млн человек. Статус миллионника город вернул только в 2011 году.
Экономику города представляет тяжелая промышленность, энергетика, нефтегазопереработка, машиностроение, химическая, пищевая промышленность. В Перми расположено много предприятий ВПК.
16. Волгоград
Численность населения: 1 018 898 чел.
Год основания: 1589 г.
Город на юго-востоке европейской части России, административный центр Волгоградской области. Городом-миллионником Волгоград стал в 1989 году. Несколько раз он терял и возвращал этот статус. Укрупнение происходило в основном за счет присоединения городских поселков. Численность населения города в последние годы продолжает понемногу снижаться.
Среди основных отраслей экономики города — машиностроение, металлургия, транспорт, энергетика, химическая, пищевая промышленность, а также торговля.
17. Саратов
Численность населения: 887 365 чел.
Год основания: 1590 г.
Семнадцатый по численности населения российский город, крупный культурный, экономический и образовательный центр Поволжья. В случае объединения Саратова и Энгельса может получить статус города-миллионника. Такая идея обсуждалась еще в советские годы и остается актуальной сейчас.
В Саратове развиты машиностроение, нефтяная и химическая промышленность, приборостроение, производство электроники, пищевая промышленность. В городе более двух десятков вузов, множество научно-исследовательских и научно-производственных организаций.
18. Тюмень
Численность населения: 861 098 чел.
Год основания: 1586 г.
Административный центр Тюменской области и четвертый по населению город Сибири. Тюмень называют нефтегазовой столицей России, так как здесь сосредоточены крупные производства по добыче нефти и переработке нефтепродуктов.
Один из немногих городов, где численность населения в 1990-е годы не сокращалась. В 2024 году в Тюмени зафиксирован прирост жителей за счет миграционного потока и повышения рождаемости.
Основные отрасли городской экономики — машиностроение, производство нефтепродуктов, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, готовых металлических изделий. В городе активно развивается жилищное строительство. Тюмень — крупный научный и образовательный центр. Здесь несколько десятков научно-исследовательских и проектных институтов, а также 15 вузов.
19. Тольятти
Численность населения: 667 956 чел.
Год основания: 1737 г.
Крупнейший российский город, не являющийся административным центром субъекта федерации. Находится в Самарской области. В 1970-е годы здесь произошел скачок роста населения в связи со строительством автомобильного завода. «АвтоВАЗ» по сей день является градообразующим предприятием.
Тольятти — крупнейший центр автомобилестроения и химической промышленности в стране. Также в городе развита пищевая промышленность, энергетика, сфера торговли, транспорт. Здесь пять вузов и несколько научно-исследовательских учреждений.
20. Махачкала
Численность населения: 622 091 чел.
Год основания: 1844 г.
Столица Республики Дагестан. Город расположен на берегу Каспийского моря. В советские годы Махачкала бурно развивалась. Ее население с 1930-х по 1980-е годы выросло более чем в 10 раз. За этот период была создана инфраструктура, система образования и базовые отрасли промышленности. Сейчас это самый населенный город Северо-Кавказского федерального округа и один из самых быстрорастущих из крупнейших российских городов.
Современная Махачкала — важный культурный, экономический и научный центр Юга России. Ключевые отрасли производства — оборонная, лесная промышленность, металлопереработка, производство электроники, рыбоперерабатывающая промышленность.
Как меняется население крупных городов
Крупные города — это центры притяжения человеческих, трудовых, промышленных, экономических ресурсов. Они играют важную роль в экономике не только своего региона, но и всей страны.
Процесс роста российских мегаполисов продолжается. За последнее десятилетие значительно выросла численность населения в Краснодаре, Красноярске, Воронеже, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Москве. Больше жителей стало в Уфе, Челябинске, Ростове-на-Дону.
Вместе с тем процесс урбанизации нельзя воспринимать как однозначно положительный.
«Население крупных городов, где проживает больше 1 млн жителей, выросло с 2012 года примерно на 6 млн человек. Население городов, где проживает до 100 тыс. человек, наоборот, упало на 1,5 млн, от 500 до 900 тыс. — упало на 2,4 млн. Единственная категория не миллионников, которая выросла, это города с населением от 250 тыс. до 500 тыс. жителей — на 1,8 млн человек, но здесь это произошло в связи с тем, что несколько городов просто перешли в другую категорию. При этом население сельских поселений снизилось на 8,7 млн человек», — отмечает исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко.
По словам собеседника «Газеты.Ru», эта проблема не является чисто российской. Похожие тенденции наблюдаются в Азии, Америке и Европе. Население городов в Африке с 1990 года увеличилось на 500 млн человек.
По мнению эксперта, излишняя концентрация рабочей силы в городских агломерациях непродуктивна.
Как отметил Антон Свириденко, речь идет о разработке мастер-планов для 200 российских городов до 2030 года, а также о программе развития 2000 опорных населенных пунктов и о поручении президента РФ по разработке схемы строительства городской инфраструктуры бизнесом с последующей компенсацией из бюджета.
«Но, конечно, будем ждать налаженной, типовой схемы возрождения малых и средних городов, которая позволит сбалансировать тенденции урбанизации», — резюмировал эксперт.