Крупнейшие города России: топ-20 мегаполисов с самой большой численностью населения Самые большие города РФ: список городов-миллионников и мегаполисов с сотнями тысяч жителей

Россия занимает четвертое место в мире по количеству городов, в которых проживает более 1 млн человек. По данным Росстата на 1 января 2024 года, таких городов в стране 16. Еще в 20 городах проживает от 500 тыс. до 1 млн человек. «Газета.Ru» составила список 20 российских мегаполисов с самой высокой численностью населения.

Численность населения: 13 149 803 чел.

Год основания: 1147 г.

Столица России, город федерального значения и центр Московской агломерации. Среди крупнейших городов мира по численности населения Москва занимает 25 место. В столице находятся большинство федеральных органов государственной власти, посольства иностранных государств и штаб-квартиры крупных компаний. Это главный транспортный узел страны.

Согласно переписи 1897 года, население Москвы составляло 1038,6 тыс. человек. Сейчас в Москве проживает почти 9% жителей страны. Постоянный рост числа жителей связан в основном с миграционным притоком населения.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Москва — масштабный финансовый центр. Здесь сосредоточено около половины банков, зарегистрированных в России, и большая часть крупнейших компаний. Также среди основных видов экономической деятельности — оптовая и розничная торговля, машиностроение, приборостроение, химическая, легкая, полиграфическая промышленность, связь. Москва — крупнейший инженерный центр.

close Алексей Даничев/РИА Новости

Численность населения: 5 597 763 чел.

Год основания: 1703 г.

Санкт-Петербург — второй по численности населения российский город. Как и Москва, является городом федерального значения. Это самый северный из всех мегаполисов с населением более 1 млн человек. По количеству жителей находится на 74 строчке среди городов мира. Санкт-Петербург — крупный транспортный узел страны.

Основные виды экономической деятельности — оптовая и розничная торговля, операции с недвижимостью, промышленное производство, транспорт и хранение, профессиональная, научная и техническая деятельность, здравоохранение и социальные услуги, деятельность в области информации и связи.

Численность населения: 1 633 851 чел.

Год основания: 1893 г.

Третий по численности населения город России и крупнейший мегаполис ее азиатской части. Новосибирск — торговый, деловой, культурный, транспортный, образовательный и научный центр Сибири. Миллионный житель здесь родился в 1962 году. За последние годы численность населения Новосибирска стабильно растет за счет межрегиональной миграции, а также приезжих из стран СНГ.

В городе активно развивается сектор услуг, сфера логистики, транспорт, наука. Для Новосибирска характерна сверхвысокая концентрация промышленного производства. Большинство крупных и средних предприятий являются высокотехнологичными. Ведущие отрасли — энергетика, газоснабжение, металлургия, металлообработка, машиностроение.

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Численность населения: 1 536 183 чел.

Год основания: 1723 г.

Административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, крупнейший город на Урале и четвертый по численности населения город России. Миллионный житель здесь появился в 1967 году. Как и в случае с другими городами-миллионерами, на рост населения Екатеринбурга большое влияние оказывают миграционные процессы. Приток идет как из Свердловской области, так и из других регионов страны и иностранных государств.

Когда-то Екатеринбург был сугубо промышленным городом. Сейчас здесь активно развиваются оптовая и розничная торговля, логистика, транспорт, связь, финансовый сектор, сфера услуг, IT. В городе располагаются офисы крупных корпораций, представительства иностранных компаний. Среди лидирующих отраслей промышленности — металлургия и металлообработка, пищевое производство, производство электроооборудования.

Численность населения: 1 318 604 чел.

Год основания: 1005 г.

Столица Республики Татарстан и крупнейший город в Приволжском федеральном округе. Казань — мощный экономический, образовательный, научный, культурный, религиозный и спортивный центр страны. С 2002 года население Казани стабильно растет. Это одна из самых многонациональных территорий России — здесь проживают представители более 115 национальностей. Отметки в миллион жителей Казань достигла в 1979 году.

Ключевые промышленные отрасли города — машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, легкая и пищевая промышленность. В Казани находится крупнейший в России IT-парк. В столице Татарстана активно развивается туризм, торговля, сфера услуг.

close Илья Наймушин/РИА Новости

Численность населения: 1 205 473 чел.

Год основания: 1628 г.

Самый восточный город-миллионник России, шестой по численности населения в нашей стране. Красноярск — крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири. Миллионный житель в Красноярске был зарегистрирован в 2012 году. Это самый быстрорастущий город-миллионник.

Красноярск — один из крупнейших промышленных центров России. Основные отрасли производства — цветная металлургия, космическая промышленность и иное машиностроение, химическая, деревообрабатывающая промышленность, энергетика. Здесь активно развивается торговля и сфера услуг. Кроме того, это крупный образовательный и научный центр страны.

7. Нижний Новгород

Численность населения: 1 204 985 чел.

Год основания: 1221 г.

Административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области. В 1989 году здесь проживало более 1,4 млн человек, но с 1990-х годов наблюдается снижение численности населения во многом благодаря трудовой миграции в Московскую агломерацию.

До революции Нижний Новгород считался центром всероссийской и международной торговли, здесь действовала знаменитая Нижегородская ярмарка. В советские годы город развивался как промышленный и научно-технологический центр. Ведущая роль отведена таким отраслям, как автомобилестроение, авиа- и судостроение, производство вооружений, оборудования, металлообработка. Здесь развита легкая и пищевая промышленность, деревообработка, полиграфия. Также Нижний Новгород считается одним из центров информационных технологий.

Численность населения: 1 177 058 чел.

Год основания: 1736 г.

Второй по величине город в Уральском федеральном округе, культурный, экономический, деловой и политический центр Урала. Миллионный житель в Челябинске появился в 1976 году. В годы Великой Отечественной войны в Челябинск были эвакуированы многие производства. Это предопределило бурное развитие города в послевоенные годы.

Челябинск — один из крупнейших промышленных центров России. Основные отрасли — металлургия и производство металлических изделий. В городе активно развиваются инновационные производства. В Челябинске функционирует большое количество торговых центров, хорошо развита сфера услуг, связь. В городе проводится масштабная транспортная реформа.

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Численность населения: 1 163 304 чел.

Год основания: 1574 г.

Девятый по численности населения российский город, столица Республики Башкортостан. Миллионником Уфа стала в 1980 году. С 2008 года население города стабильно растет. Уфа — многонациональный город, здесь проживают русские, башкиры, татары, чуваши, марийцы, украинцы, узбеки и представители многих других национальностей.

Уфа вносит значительный вклад в экономику России. Ключевые отрасли — производство нефтепродуктов и нефтехимии, машиностроение и химическая промышленность. Кроме того, это крупный транспортный узел страны.

Численность населения: 1 158 952 чел.

Год основания: 1586 г.

Десятый по численности населения город России, крупный экономический, транспортный, научно-образовательный и культурный центр. Миллионный житель здесь родился в 1967 году, а максимальная численность населения зафиксирована в 1986-м — 1,267 млн человек. Если в 2010 году Самара была на 6 месте среди городов страны по количеству жителей, то теперь она уступила позиции. На протяжении нескольких лет здесь наблюдается сокращение населения, в том числе за счет миграционного оттока.

Самара — крупный центр машиностроения, металлообработки, пищепрома, космической и авиационной промышленности. Это один из значимых транспортных узлов. Город также славится своими научно-исследовательскими институтами и развитой системой образования.

11. Ростов-на-Дону

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Численность населения: 1 140 487 чел.

Год основания: 1749 г.

Крупнейший город на юго-западе России, административный центр Южного федерального округа и Ростовской области. Это важнейший транспортный узел страны, который неофициально именуют «воротами Кавказа». Ростов-на-Дону — крупный административный, экономический, промышленный, научно-образовательный центр. Статус миллионника он получил по итогам переписи населения 2002 года.

Ростов-на-Дону имеет хорошо развитую экономику. Здесь представлены такие отрасли производства, как машиностроение, приборостроение, оборонная промышленность, авиастроение, пищевая индустрия, энергетика. В городе хорошо развита торговля и сфера услуг, а также система образования — в Ростове-на-Дону функционирует 39 вузов.

Численность населения: 1 138 654 чел.

Год основания: 1793 г.

Двенадцатый по численности населения российский город-миллионник расположен на юго-западе России и является административным центром Краснодарского края. Краснодар — столица Кубани и один из крупнейших экономических и культурных центров Северного Кавказа.

Краснодар также входит в число самых быстрорастущих городов России: с 2003 года его население выросло почти вдвое. Миллионником город официально стал в 2021 году по итогам переписи населения.

Экономика Краснодара базируется на торговле и сфере услуг, здесь много предприятий малого и среднего бизнеса. В промышленном секторе лидируют добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, пищевая промышленность, производство удобрений, нефтепереработка.

Численность населения: 1 104 485 чел.

Год основания: 1716 г.

Административный центр Омской области, крупный научный, культурный и промышленный центр Сибири. Через Омск проходит Транссибирская магистраль, а также судоходная река Иртыш, что делает город значимым транспортным узлом.

Городом-миллионником Омск официально стал в 1979 году. В последние годы из-за миграции и естественной убыли наметилась тенденция к сокращению населения города.

Омск — один из крупнейших промышленных центров. Ключевые отрасли экономики — нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, машиностроение, аэрокосмическая индустрия. В городе также хорошо развита пищевая и легкая промышленность.

14. Воронеж

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Численность населения: 1 046 425 чел.

Год основания: 1586 г.

Город на юге Центральной России, административный центр Воронежской области, столица Черноземья и один из экономических центров страны. Миллионный житель в Воронеже зарегистрирован в 2012 году.

Воронеж — это крупный индустриальный город. Ключевые отрасли производства — пищевая, химическая, радиоэлектронная промышленность, машиностроение. В городе активно развивается торговля и сфера услуг. Также Воронеж является значимым транспортным узлом. В городе 37 вузов, здесь ведутся научные исследования и проходят международные конференции.

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Численность населения: 1 026 908 чел.

Год основания: 1723 г.

Город расположен в Предуралье, это административный центр Пермского края, транспортный узел Транссибирской магистрали и речной порт. Пермь — многоотраслевой промышленный, научный и культурный центр. Именно здесь в 1916 году был открыт первый на Урале университет.

Городом-миллионером Пермь стала в 1979 году. В 1990-х численность населения стала сокращаться. В 2004 году она упала ниже отметки в 1 млн человек. Статус миллионника город вернул только в 2011 году.

Экономику города представляет тяжелая промышленность, энергетика, нефтегазопереработка, машиностроение, химическая, пищевая промышленность. В Перми расположено много предприятий ВПК.

Численность населения: 1 018 898 чел.

Год основания: 1589 г.

Город на юго-востоке европейской части России, административный центр Волгоградской области. Городом-миллионником Волгоград стал в 1989 году. Несколько раз он терял и возвращал этот статус. Укрупнение происходило в основном за счет присоединения городских поселков. Численность населения города в последние годы продолжает понемногу снижаться.

Среди основных отраслей экономики города — машиностроение, металлургия, транспорт, энергетика, химическая, пищевая промышленность, а также торговля.

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Численность населения: 887 365 чел.

Год основания: 1590 г.

Семнадцатый по численности населения российский город, крупный культурный, экономический и образовательный центр Поволжья. В случае объединения Саратова и Энгельса может получить статус города-миллионника. Такая идея обсуждалась еще в советские годы и остается актуальной сейчас.

В Саратове развиты машиностроение, нефтяная и химическая промышленность, приборостроение, производство электроники, пищевая промышленность. В городе более двух десятков вузов, множество научно-исследовательских и научно-производственных организаций.

Численность населения: 861 098 чел.

Год основания: 1586 г.

Административный центр Тюменской области и четвертый по населению город Сибири. Тюмень называют нефтегазовой столицей России, так как здесь сосредоточены крупные производства по добыче нефти и переработке нефтепродуктов.

Один из немногих городов, где численность населения в 1990-е годы не сокращалась. В 2024 году в Тюмени зафиксирован прирост жителей за счет миграционного потока и повышения рождаемости.

Основные отрасли городской экономики — машиностроение, производство нефтепродуктов, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, готовых металлических изделий. В городе активно развивается жилищное строительство. Тюмень — крупный научный и образовательный центр. Здесь несколько десятков научно-исследовательских и проектных институтов, а также 15 вузов.

Численность населения: 667 956 чел.

Год основания: 1737 г.

Крупнейший российский город, не являющийся административным центром субъекта федерации. Находится в Самарской области. В 1970-е годы здесь произошел скачок роста населения в связи со строительством автомобильного завода. «АвтоВАЗ» по сей день является градообразующим предприятием.

Тольятти — крупнейший центр автомобилестроения и химической промышленности в стране. Также в городе развита пищевая промышленность, энергетика, сфера торговли, транспорт. Здесь пять вузов и несколько научно-исследовательских учреждений.

close Денис Абрамов/РИА Новости

Численность населения: 622 091 чел.

Год основания: 1844 г.

Столица Республики Дагестан. Город расположен на берегу Каспийского моря. В советские годы Махачкала бурно развивалась. Ее население с 1930-х по 1980-е годы выросло более чем в 10 раз. За этот период была создана инфраструктура, система образования и базовые отрасли промышленности. Сейчас это самый населенный город Северо-Кавказского федерального округа и один из самых быстрорастущих из крупнейших российских городов.

Современная Махачкала — важный культурный, экономический и научный центр Юга России. Ключевые отрасли производства — оборонная, лесная промышленность, металлопереработка, производство электроники, рыбоперерабатывающая промышленность.

Как меняется население крупных городов

Крупные города — это центры притяжения человеческих, трудовых, промышленных, экономических ресурсов. Они играют важную роль в экономике не только своего региона, но и всей страны.

Процесс роста российских мегаполисов продолжается. За последнее десятилетие значительно выросла численность населения в Краснодаре, Красноярске, Воронеже, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Москве. Больше жителей стало в Уфе, Челябинске, Ростове-на-Дону.

Вместе с тем процесс урбанизации нельзя воспринимать как однозначно положительный.

«Население крупных городов, где проживает больше 1 млн жителей, выросло с 2012 года примерно на 6 млн человек. Население городов, где проживает до 100 тыс. человек, наоборот, упало на 1,5 млн, от 500 до 900 тыс. — упало на 2,4 млн. Единственная категория не миллионников, которая выросла, это города с населением от 250 тыс. до 500 тыс. жителей — на 1,8 млн человек, но здесь это произошло в связи с тем, что несколько городов просто перешли в другую категорию. При этом население сельских поселений снизилось на 8,7 млн человек», — отмечает исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко.

По словам собеседника «Газеты.Ru», эта проблема не является чисто российской. Похожие тенденции наблюдаются в Азии, Америке и Европе. Население городов в Африке с 1990 года увеличилось на 500 млн человек.

По мнению эксперта, излишняя концентрация рабочей силы в городских агломерациях непродуктивна.

Нам надо сохранять пространственный каркас, связность территорий. Избегать избытка рабочей силы в агломерациях, и дефицита в малых и средних городах. Но для этого нужна разумная госполитика, которая стимулирует источники финансирования инфраструктуры, городских пространств, создания инфраструктуры для бизнеса. Контуры такой политики уже просматриваются. Антон Свириденко Исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина

Как отметил Антон Свириденко, речь идет о разработке мастер-планов для 200 российских городов до 2030 года, а также о программе развития 2000 опорных населенных пунктов и о поручении президента РФ по разработке схемы строительства городской инфраструктуры бизнесом с последующей компенсацией из бюджета.

«Но, конечно, будем ждать налаженной, типовой схемы возрождения малых и средних городов, которая позволит сбалансировать тенденции урбанизации», — резюмировал эксперт.