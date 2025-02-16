У отловленного в Приморье амурского тигра обнаружили множественные раны

У отловленного в Приморье амурского тигра обнаружены множественные раны мягких тканей. Об этом сообщает МРОО «Центр «Тигр» в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы организации, самца амурского тигра отловили в поселке Андреевка Хасанского района.
«Это взрослый самец 5–7 лет, весом 168 кг, обнаружены множественные раны мягких тканей различной давности — старые воспаленные, а также свежие. Предположительно, это раны от схваток с другими тиграми», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что тигр останется в Центре для дальнейшей реабилитации.
До этого стало известно, что специалисты управления охотничьего хозяйства Хабаровского края отловили шестого конфликтного амурского краснокнижного тигра с начала 2025 года.
Отмечается, что животное было поймано в окрестностях поселка Солонцовый района имени Лазо.
Ранее в Приморье тигры окружили машину местных жителей.