У отловленного в Приморье амурского тигра обнаружили множественные раны

«Центр Тигр»: у пойманного в Приморье амурского тигра найдены множественные раны

У отловленного в Приморье амурского тигра обнаружены множественные раны мягких тканей. Об этом сообщает МРОО «Центр «Тигр» в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы организации, самца амурского тигра отловили в поселке Андреевка Хасанского района.

«Это взрослый самец 5–7 лет, весом 168 кг, обнаружены множественные раны мягких тканей различной давности — старые воспаленные, а также свежие. Предположительно, это раны от схваток с другими тиграми», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что тигр останется в Центре для дальнейшей реабилитации.

До этого стало известно, что специалисты управления охотничьего хозяйства Хабаровского края отловили шестого конфликтного амурского краснокнижного тигра с начала 2025 года.

Отмечается, что животное было поймано в окрестностях поселка Солонцовый района имени Лазо.

Ранее в Приморье тигры окружили машину местных жителей.