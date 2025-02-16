В МВД сообщили, что россияне могут иметь по два загранпаспорта

МВД: россияне могут иметь два загранпаспорта, если один из них биометрический

Россияне официально могут иметь только два загранпаспорта, но один из них должен быть биометрическим. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главное управление по вопросам миграции МВД.

«Официально можно иметь два загранпаспорта, но второй обязательно должен быть нового образца», — отметили в ведомстве.

В загранпаспортах нового образца цифровая фотография и отпечатки указательных пальцев содержатся в чипе, который вшит в одну из страниц документа, добавили в ведомстве.

12 февраля сообщалось, что жительница Читы через суд взыскала компенсацию с МВД за сорванную семейную поездку в Китай. Согласно материалам дела, заявительница вместе с супругом и дочерью должны были отправиться в составе группы в туристическую поездку, но на границе всех троих не пропустили из-за ошибки в паспорте женщины.

В результате разбирательства суд встал на сторону заявительницы, отметив, что сотрудник органов должен был проверить документ до вручения владелице на технический брак. Ведомство должно выплатить потерпевшей 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее юрист назвал алгоритм действий при потере паспорта.