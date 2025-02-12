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Россиянку с семьей не выпустили за границу из-за ошибки в ее паспорте

МВД заплатит читинке за сорванную поездку в Китай из-за ошибки в загранпаспорте
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Depositphotos

Жительница Читы через суд взыскала компенсацию с МВД за сорванную семейную поездку в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.

Согласно материалам дела, заявительница вместе с супругом и дочерью должны были отправиться в составе группы в туристическую поездку, но на границе всех троих не пропустили из-за ошибки в паспорте женщины.

«Во второй строке на 21-й позиции знаков МЧЗ (машиночитаемая запись) отсутствует пол владельца документа, вместо этого указан символ «<» вместо «F», в связи с чем паспорт признали недействительным», — рассказали в пресс-службе.

В итоге семья осталась в России для оформления акта изъятия документа, после этого рейсовым автобусом добралась до поселка Забайкальск, а оттуда поездом до Читы. По возвращении потерпевшая обратилась в суд к МВД с требованием компенсации.

В результате разбирательства суд встал на сторону заявительницы, отметив, что сотрудник органов должен был проверить документ до вручения владелице на технический брак.

Ведомство должно выплатить потерпевшей 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее компенсацию из-за аналогичной ситуации получил житель Перми, у которого сорвался отпуск.

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