В Подмосковье произошел сход колесной пары электропоезда

В Подмосковье сошла с рельсов колесная пара хвостового вагона электропоезда

На перегоне в Подмосковье сошла с рельсов колесная пара хвостового вагона электропоезда сообщением Москва – Ожерелье. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги.

Инцидент произошел 15 февраля в 23:18 на перегоне Белые Столбы — Барыбино Павелецкого направления, говорится в публикации. Обошлось без пострадавших.

Пассажиров электрички №6701 пересадили на другой поезд. В результате происшествия были задержаны пассажирский поезд №57 Москва — Белгород и несколько пригородных поездов Павелецкого направления.

К месту инцидента направили восстановительные поезда.

13 января сообщалось, что на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии 22 пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов. В результате происшествия был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. На станцию Ангаракан для проведения работ были направлены два аварийно-восстановительных поезда из населенного пункта Таксимо и города Северобайкальска. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали юношу, подозреваемого в диверсии на железной дороге.