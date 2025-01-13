В Бурятии из-за схода грузовых вагонов задержали четыре поезда

В республике Бурятия на станции Ангаракан из-за схода грузовых вагонов задержали четыре пассажирских поезда. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной Пассажирской Компании («дочка» РЖД).

Два задержанных состава должны были следовать в Новосибирск, Нерюнгри и Тынду.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, задержка которых составляет более 4 часов, обеспечиваются питанием», — говорится в сообщении.

По данным ФПК, информация о задержке поступает также тем пассажирам, которые ожидают составы на станциях следования. Отмечается, что сотрудники РЖД принимают все меры для восстановления движения.

13 января 22 пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в Муйском районе. В результате происшествия был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. На станцию Ангаракан для проведения работ были направлены два аварийно-восстановительных поезда из населенного пункта Таксимо и города Северобайкальска.

Ранее стали известны последствия схода вагонов в Бурятии.