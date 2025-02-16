Сотни человек эвакуировали с бала в красивейшем здании Праги из-за «минирования»

В Праге 500 человек эвакуировали с бала из-за угрозы взрыва в Муниципальном доме

В полицию Праги поступил анонимный звонок о бомбе в Муниципальном доме в центре города (построенном в начале XX века на месте старого королевского дворца здании на площади Республики; к его созданию были привлечены около 30 художников того времени, считается одним из самых красивых зданий в Старом городе). Об этом пишет Novinky.

Как отмечается, это сообщение было получено накануне вечером, когда в Муниципальном доме проходил бал. После этого около 500 человек, которые участвовали в мероприятии, вывели на улицу.

«На место происшествия сразу выехали наряды полиции, а также подразделения пожарных и отряды медиков», — сообщила представитель полиции Эва Кропачова.

В ходе проверки правоохранители не нашли взрывное устройство, поэтому бал возобновился.

В начале февраля в школы Якутска поступило несколько анонимных сообщений о якобы заложенных в учреждениях взрывных устройствах. Эту информацию проверили правоохранители, а в школах приняли меры, чтобы обезопасить учащихся. Учреждения продолжили работу в очном формате, но патрулирование сотрудниками полиции около них было усилено.

Ранее более 300 школ Кипра получили письма с угрозами минирования.