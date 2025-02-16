В Ингушетии киллер подстрелил экс-замначальника ГОВД

Возле ресторана в городе Сунжа в Ингушетии киллер совершил покушение на бывшего заместителя начальника городского отдела внутренних дел (ГОВД) Карабулака. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Злоумышленник выбежал из автомобиля и начал стрелять по мужчине, затем сел в машину и уехал, отмечает издание. Пострадавшего доставили в больницу, его ранило в ногу, уточнили в МВД Ингушетии.

Транспортное средство киллера нашли сожженным в селе Сурхахи. Правоохранительные органы ведут поиски злоумышленника.

В ночь на 9 февраля в Дербенте трое мужчин напали на 28-летнего полицейского. Его повалили на землю и начали избивать. Один из нападавших выхватил табельный пистолет и выстрелил в сотрудника МВД не менее восьми раз. После этого все трое скрылись с места на черном Cadillac. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали. Врачи оценили его состояние как среднетяжелое. Одним из подозреваемых оказался сын бывшего главы Табасаранского района Сандро Шихмагомедов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пьяный россиян с ломом напал на полицейских, мешавших ему пить.