Пьяный россиян с ломом напал на полицейских, мешавших ему пить

Житель ЯНАО заплатит 180 тысяч рублей за нападение на полицейских, которые не дали ему распивать в гараже спиртные напитки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, в сентябре 2024 года несколько местных жителей распивали спиртные напитки в гаражном кооперативе, между собутыльниками возникла ссора, один из участников застолья вызвал полицию.

Хозяин гаража, недовольный законными требованиями представителей власти, несколько раз замахнулся на полицейских железным ломом, высказав при этом в их адрес угрозы применения насилия и нецензурную брань. В отношении нетрезвого дебошира было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ и 180 тысяч рублей штрафа.

До этого сообщалось, что жительница Приморского края покусала двух сотрудников полиции, которые пытались задержать ее в аэропорту Елизово Камчатского края за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанной возбуждены два дела об административном правонарушении.

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