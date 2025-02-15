В Австрии гражданин Сирии набросился с ножом на прохожих

Kurier: в австрийском городе Филлах 23-летний сириец напал с ножом на прохожих

В центре австрийского города Филлах 23-летний гражданин Сирии набросился с ножом на прохожих. Об этом пишет местная газета Kurier.

В результате нападения четыре человека получили ранения, 14-летний подросток не выжил, говорится в публикации.

За происходящим наблюдал 42-летний сирийский работник службы доставки еды: он быстро отреагировал и сбил преступника на своем автомобиле. После этого нападавшего арестовали, силовые структуры выясняют его мотивы.

После происшествия в городе провели полицейскую операцию с привлечением вертолетов, правоохранительные органы искали возможных сообщников задержанного. Информация о предполагаемых сообщниках пока не поступала.

Накануне сообщалось, что во французском городе Эпинэ-сюр-Орж 23-летний любитель видеоигр расправился с 11-летней девочкой после проигрыша в Fortnite. По данным телеканала TF1, молодой человек заметил ребенка, когда он направлялся из школы домой. Он несколько раз ударил девочку ножом, а затем избавился от оружия и одежды.

Ранее мужчина с ножом напал на священника в Канаде во время мессы.