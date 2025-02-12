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Мужчина с ножом напал на священника в Канаде во время мессы

CBC News: мужчина с ножом ворвался в храм и напал на священника в Канаде

В Канаде мужчина напал на священника с ножом, ворвавшись во время воскресной вечерней мессы в польско-украинском храме Святого Духа в Виннипеге. Об этом сообщает CBC News.

«Посетитель попытался ранить ножом 38-летнего пастора в момент, когда тот читал молитву. Священнослужитель сумел отбиться, и тогда нападавший вонзил нож в алтарь», — говорится в сообщении.

В результате нападения священник не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативное задержание подозреваемого, им оказался 50-летний местный житель, предварительно, уроженец Польши. Его мотивы выясняет полиция Канады.

Как пишет The Free Press, обвиняемый в нападении на священника имеет историю наркозависимости и психического заболевания. В 2017 году мужчина совершил вооруженное нападение на полицейских, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Другой случай подобного нападения произошел 15 апреля. Мужчина с ножом напал на священника и нескольких прихожан во время произнесения проповеди в пригороде Сиднея. Сообщалось, что нападавший подошел к священнику в церкви Христа Святого Пастыря, когда тот читал проповедь у алтаря, и начал наносить ему удары ножом. На помощь священнику сразу же бросились прихожане.

Ранее мужчина устроил пожар в храме, заподозрив священников в использовании черной магии.

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