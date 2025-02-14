Молодой человек напал с ножом на школьницу после проигрыша в Fortnite

Любитель видеоигр расправился с 11-летней девочкой после проигрыша в Fortnite. Об этом сообщает французский телеканал TF1.

В начале этого месяца 23-летний юноша, проживавший с родителями в Эпинэ-сюр-Орж и ранее судимый за ограбление и попытку ограбления, проводил время, играя в любимые видеоигры, в частности, в Fortnite. Незадолго до инцидента молодой человек повздорил с другим игроком и вышел из себя. Затем он решил немного пройтись, чтобы успокоиться. Гуляя по району, юноша заметил 11-летнюю школьницу Луизу, которая шла домой из школы. Злоумышленник захотел украсть ее мобильный телефон, несколько раз ударил девочку ножом, который всегда лежал в кармане его куртки, и вернулся домой. Затем мужчина избавился от оружия и одежды.

Его сестра назвала брата «жестоким», «нервным» и «агрессивным» и рассказала, что он часто злился, если во время игры что-то шло не так. Весной 2023 года девушка подала на него заявление в полицию, обвинив в домашнем насилии и перестав с ним общаться. Знакомые называют его «довольно нестандартным по сравнению с другими людьми» и указывают на проблемы в отношениях, даже с ближайшими родственниками. При задержании мужчина признался, что на него могут «накатывать вспышки гнева». Сейчас он находится под стражей.

Ранее американка подала в суд на разработчиков из-за зависимости ее 21-летнего сына от компьютерных игр.