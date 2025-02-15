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Россиянам рассказали о новых правилах перевозки животных в поездах ГСЭ

Новые правила перевозки животных по РФ в поездах ГСЭ начнут действовать с 15 мая
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Depositphotos

Компания «Гранд Сервис Экспресс» объявила о вступлении в силу новых правил перевозки животных в своих поездах, начиная с 15 мая. Изменения касаются преимущественно провоза животных в купе и люксах, пишет РИА Новости.

В компании уточнили, что несмотря на отсутствие обязательного оформления перевозочных документов, количество допускаемых животных увеличено. Теперь разрешается провоз не более двух мелких животных в одной переноске или одного крупного животного на один проездной билет. Это позволит, например, семье из четырех человек перевозить животных в купе, а паре, путешествующей в люксе, – одну или даже двух собак маленьких пород.

Для мелких животных, перевозимых с оформлением перевозочных документов, условие одной переноски отменено. Разрешается использовать две переноски, при условии, что суммарный размер (по трем измерениям) не превышает 180 сантиметров. Компания отмечает, что эти изменения призваны облегчить путешествие с питомцами для семей с детьми.

С января 2025 года холдинг РЖД изменил правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Теперь для перевозки животных в купе повышенной комфортности нет необходимости выкупать все места. Новые правила перевозки распространяются на мелких животных и в переноске, больших собак придется перевозить по старым правилам.

Ранее в Росавиации рассказали о правилах перевозки животных в самолете.

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