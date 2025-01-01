В РФ изменились правила перевозки животных в поездах

В РЖД разрешили провозить животных без выкупа всех мест в купе

С января 2025 года холдинг РЖД изменил правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что теперь для перевозки животных в купе повышенной комфортности нет необходимости выкупать все места. Новые правила перевозки распространяются на мелких животных и в переноске, больших собак придется перевозить по старым правилам.

Пассажиры смогут заранее узнать, будет ли с ними рядом ехать чей-то питомец. На сайте РЖД при покупке билетов можно узнать о проезде животного на соседнем месте.

До этого совет директоров Российских железных дорог (РЖД) утвердил инвестиционную программу компании на 2025 год, которая будет профинансирована на сумму 890,9 миллиарда рублей.

В РЖД пояснили, что будут проведены капитальный ремонт пути — порядка 4,5 тысячи километров, а также замена и модернизация устройств автоматики, электроснабжения, связи. Кроме того, средства направят на развитие пассажирского комплекса и мероприятия по транспортной безопасности.

Ранее первому российскому высокоскоростному поезду выбрали название.