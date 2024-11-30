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В Росавиации рассказали о правилах перевозки животных в самолете

Росавиация рассказала россиянам о правилах перевозки животных на борту самолета

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Depositphotos

Россиянам, которые планируют перелет с питомцем, важно заранее изучить правила перевозки животных на борту самолета, так как они могут различаться в зависимости от авиакомпании. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

В ведомстве отметили, что обычно авиаперевозчики разрешают брать с собой кошек, собак и птиц, если их общий вес вместе с переноской не превышает 50 кг.

Животные весом до 8 кг (включая переноску) могут быть допущены к перевозке в салоне самолета, но переноска должна помещаться под сиденьем, а питомец должен находиться в ней на протяжении всего полета.

Если же вес питомца вместе с переноской составляет от восьми до 50 кг, его перевозят в отапливаемом грузовом отсеке. Чтобы транспортировать животное весом свыше 50 кг, нужно обращаться в специализированные логистические компании.

Также в Росавиации напомнили, что перевозка животного оплачивается отдельно. Стоимость услуги начинается от 2000 рублей и зависит от веса и размера переноски.

Однако перевезти в самолете можно не всех питомцев. Под запрет попадают рыбы, рептилии, грызуны, дикие животные, крупные собаки, а также птицы, которые не включены в список разрешенных.

Собака-поводырь, независимо от породы и размера, может бесплатно сопровождать своего владельца в салоне самолета. Для этого необходимо предоставить сертификат, подтверждающий прохождение животным специального обучения. Во время полета такая собака должна находиться в наморднике и располагаться у ног хозяина.

Ранее зоопсихологи объяснили, как подготовить питомца к перелету.

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