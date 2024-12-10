Эксперт рассказал, почему сим-карта в телефоне может перестать работать

Сим-карта — один из основных компонентов, который обеспечивает связь между пользователем и мобильной сетью. Иногда она перестает работать, и причин для этого может быть несколько. О основных «Газете.Ru» рассказал техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой.

«Самая распространенная причина — проблемы на стороне оператора связи. Иногда сеть бывает перегружена или доступ ограничивают технические работы. В такой ситуации сложности носят временный характер и устраняются, когда восстанавливается сетевое подключение», — объяснил он.

Если SIM-карта не используется продолжительное время, оператор может отключить ее и передать номер другому пользователю. То же самое происходит и с неактивированными картами, которые имеют срок действия. По его истечении SIM блокируется. Решить проблему можно только через обращение в салон связи.

«Повреждение сим-карты происходит по нескольким причинам: при неправильной установке, из-за частого извлечения карты, попадания воды или загрязнений. В таких случаях, даже если карта внешне выглядит нормально, она может перестать работать», — отметил эксперт.

Иногда сложности связаны с настройками мобильного устройства. Например, в телефоне включен режим «Без сети» или неправильно настроен выбор сети. Проверьте, что вы случайно не активировали авиарежим. Если все функции отключены, попробуйте перезагрузить телефон. Также можно извлечь и повторно установить сим-карту.

«Современные телефоны используют стандартные, микросим и нано-сим. Если вставить карту неправильного формата, она может не подойти к устройству или работать некорректно. Также возможна ситуация, когда сим-карту обрезали — это также сказывается на проблемах с функционированием», — подчеркнул он.

Еще одна причина, по которой сим-карта не распознается — блокировка со стороны оператора связи. Это происходит в случае неоплаченных счетов, подозрения на мошенничество или других нарушений условий использования. В таком случае, сим-карта будет заблокирована и перестанет работать.

«Иногда после обновлений системы или установки новых приложений происходят сбои, которые мешают правильной работе мобильной сети. В этом случае актуальна перезагрузка устройства или сброс до заводских настроек», — отметил эксперт.

В некоторых случаях проблема возникает не в самой сим-карте, а в слоте для нее. Неисправности разъема, проблемы с контактами или загрязнение приводят к тому, что устройство не распознает сим-карту. Чтобы решить проблему, можно попробовать аккуратно очистить слот или обратиться в сервисный центр для диагностики и ремонта, резюмировал Биржевой.

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